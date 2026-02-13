Ümraniye'de yabancı uyruklu kadını öldüren zanlıların bir kadını daha öldürdükleri ortaya çıktı

Ümraniye'de Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'yı öldürerek cesedini parçalayıp Şişli'de çöp konteynerlerine attığı gerekçesiyle tutuklanan 2 zanlının, cinayeti işledikleri evde bir kadını daha öldürdükleri ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 6 Şubat'ta S.E. (32) isimli kadının yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, S.E.'nin 28 Aralık 2025'te ülkeye giriş yaptığı, Ümraniye'deki bir adreste kaldığı, ailesinin ise 23 Ocak'tan itibaren kendisinden haber alamadığı belirlendi.

Aynı adres tespit edildi

Ekipler, S.E.'nin son görüldüğü adresin, Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın (36) 24 Ocak'ta öldürüldüğü adresle aynı olduğunu tespit etti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri üzerinden S.E.'nin 23 Ocak'ta söz konusu adrese giriş yaptığını, bir süre sonra maktul Khakımova cinayetinin failleri D.A.U.T. (31) ve G.A.K.'nin (29) de binaya girdiklerini belirledi.

S.E'nin, maktul Khakımova ile şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'nin bir ay boyunca aynı ikamette kaldığı, S.E. ile G.A.K'nin sevgili oldukları tespit edildi.

Ekipler, 24 Ocak'ta şüpheli D.A.U.T. ve G.A.K'nin evden defalarca ellerinde siyah çöp torbalarıyla çıktıklarını, son dönüşlerinde de beyaz renkli valizle geldiklerini tespit etti.

Şüphelilerin bir süre sonra aynı valizle yeniden ikametten ayrıldıkları, taksiyle Fatih'e giderek valizdeki ceset parçalarını çöp konteynerine bırakıp yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'ndan ayrıldıkları belirlendi.

Kan donduran itiraf

İfadesi tekrar alınan cezaevindeki şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K, 23 Ocak'ta aynı ikamet içerisinde kesici aletle S.E.'yi de öldürüp cesedinin parçalarını farklı noktaya attıklarını itiraf etti.

Cinayetin aydınlatılması üzerine Cumhuriyet savcısı talimatıyla D.A.U.T. ve G.A.K. cezaevinden çıkarılıp "kasten öldürme" suçundan tekrar gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Zanlıların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.