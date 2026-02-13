BIST 14.171
DOLAR 43,74
EURO 51,86
ALTIN 6.995,31

Antalya'da sağanak ve rüzgar hayatı felç etti! Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu

|
Antalya'da sağanak ve rüzgar hayatı felç etti! Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da sağanak ve rüzgar hayatı felç etti! Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu - Resim: 1

Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

110
Antalya'da sağanak ve rüzgar hayatı felç etti! Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu - Resim: 2

Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.
Polis, itfaiye ve belediye ekipleri, kentte çalışma yapıyor.

210
Antalya'da sağanak ve rüzgar hayatı felç etti! Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu - Resim: 3

Antalya-Kemer kara yolu Duraliler Kavşağı'nda suda mahsur kalan bir araç ve yolcusu ekipler tarafından kurtarıldı.
Ayrıca denizde dev dalgalar oluşurken sağanak sonrası plaja yakın bölümlerde denizin rengi kahverengiye döndü.
Serik ilçesinde yağışlar nedeniyle debisi yükselen Köprüçay Irmağı taştı, ırmak çevresindeki iş yerleri ile tarım arazileri sular altında kaldı.

310
Antalya'da sağanak ve rüzgar hayatı felç etti! Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu - Resim: 4

Irmak kenarında bulunan restoranlar ve çevredeki tarım alanlarında maddi hasar oluştu.
Tarihi Aspendos Köprüsü üzerinden akan Köprüçay'ın su seviyesinin normalin üzerine çıktığı gözlendi.
Bucak Mahallesi'nde ulaşımı sağlayan mahalle yolu su baskınından etkilendi. Yolun bazı bölümleri tamamen sular altında kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Serik Belediyesi Şahin Tepesi Piknik Alanı yükselen sulardan etkilenince zabıta ekipleri geçici süre piknik alanını kapattı.

410