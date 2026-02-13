ABD Venezuela açığındaki uçak gemisi grubunu da Körfez'e gönderiyor

New York Times (NYT) gazetesi, Trump yönetiminin Karayipler bölgesinde konuşlu olan ve Venezuela saldırısında kullanılan uçak gemisi "U.S.S. Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemileri Orta Doğu'ya göndereceğini öne sürdü.

ABD-İran müzakereleri devam ederken, Trump yönetimi olası saldırı planları kapsamında yeni adım atmaya devam ediyor.

NYT'ye konuşan dört hükümet yetkilisi, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "U.S.S. Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. İsimleri kullanılmayan yetkililer uçak gemisi ve grubunun, nisan sonu ila mayıs başına kadar ana limana dönmeyeceğini söyledi.

Uçak gemisi grubu, Orta Doğu'da halihazırda bulunan bir diğer uçak gemisi "USS Abraham Lincoln" ve beraberindeki taarruz grubuna katılacak. Son günlerde medyada, olası İran saldırısına hazırlık kapsamında Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi grubunun gönderilmesi konusunda hazırlık yapıldığına dair iddialar çıkmıştı.

USS ABRAHAM LİNCOLN BÖLGEDE

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırı için hazırlıkları kapsamında bölgeye eşi benzeri görülmemiş bir askeri yığınak yapması nedeniyle Orta Doğu giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye yapılan yığınağı anlatıp Tahran yönetimini anlaşma çağrısı yapmış, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceği tehdidinde bulunmuştu. Trump, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.