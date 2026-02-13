BIST 14.171
Tıra arkadan çarptı! Feci kazada ölenler var

Amasya'da feci bir kaza meydana geldi. Taşova ilçesinde bir otomobil tıra çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Tıra arkadan çarptı! Feci kazada ölenler var - Resim: 1

 Zafer Bozkurt idaresindeki 34 FN 7454 plakalı otomobil, Şahinler köyü kavşağı mevkisinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan İsa T. yönetimindeki 32 AEA 465 plakalı tıra arkadan çarptı.

Tıra arkadan çarptı! Feci kazada ölenler var - Resim: 2

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ümit Çotanak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tıra arkadan çarptı! Feci kazada ölenler var - Resim: 3

Tır sürücüsü İsa T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

