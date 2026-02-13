Tıra arkadan çarptı! Feci kazada ölenler var
Amasya'da feci bir kaza meydana geldi. Taşova ilçesinde bir otomobil tıra çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Zafer Bozkurt idaresindeki 34 FN 7454 plakalı otomobil, Şahinler köyü kavşağı mevkisinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan İsa T. yönetimindeki 32 AEA 465 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ümit Çotanak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Tır sürücüsü İsa T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
