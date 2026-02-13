İstanbul’da metrobüs, minibüs, Marmaraya zam geldi tam ve öğrenci ile abonman ücreti
İSTANBUL’da toplu ulaşım araçları, taksi ve okul servislerine zam İBB Meclisi gündeminde kabul edildi. Toplu taşıma ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapıldı. Marmaray ve banliyö hatlarındaki yolcu ücretlerinde ise yüzde 25,49 oranında artışa gidildi. Zamla birlikte tam bilet 42 liraya, öğrenci 20.50 TL'ye, “Mavi Kart” aylık abonman 3 bin 298 liraya yükseldi.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) komisyonları, kentteki toplu taşıma araçlarından taksiye, okul servislerinden minibüslere kadar geniş bir yelpazede %20 oranında zam yapılmasını öngören teklifi oyladı. Teklif, oy çokluğu ile kabul edildi.
Elektronik Tam Bilet: 35 TL'den 42 TL'ye, Mavi Kart (Aylık Abonman): 2.748 TL'den 3.298 TL'ye yükseldi. 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifler şu şekilde:
MARMARAY BİLET ÜCRETİ Marmaray'da yüzde 25,49 artış olacak. Marmaray’daki en uzun mesafe ücreti 75 TL’ye çıkacak.
Marmaray zamlı ücretler
Marmaray’da tam ücret 1–7 istasyonda 34 TL’den başlayacak, 36–43 istasyonda 74,70 TL’ye kadar çıkacak. Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı metro hattında ise 1–3 istasyonda 34 TL, 7–8 istasyonda 43,54 TL, 15–16 istasyonda 66,54 TL uygulanacak.
Metrobüs zamlı yeni tarife
Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 25,06 liradan 30,07 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 51,96 liradan 62,35 liraya yükseldi.
İETT'YE BAĞLI OTOBÜSLER
İETT’ye bağlı otobüs bilet fiyatlarına yüzde 20 oranında zam geldi. Yeni tarife şöyle:
-İstanbulkart tam bilet ücreti 42 TL
-Çift bilet uygulanan toplu ulaşım araçlarında tek basım 84 TL
-Öğrenci bileti 20,50 TL
-İlk aktarma ücreti 31,27 TL
-Tek geçişlik bilet 60 TL
-10 geçişlik bilet 480 TL
-12 geçişlik bilet 580 TL oldu.
AYLIK ABONMAN YENİ ÜCRETLER
Aylık tam mavi kart: 2.748 TL'den 3.298 TL'ye
Öğrenci abonman: 494 TL'den 593 TL'ye
30 yaş ve üzeri öğrenci kartı: 2.968 TL 60 yaş üstü aylık abonman: 2.051 TL
TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ ARTTI
D segment taksiler: açılış ücreti 65,40 TL, kilometre başı 43,56 TL, minimum ücret 210 TL
C ve üstü segment taksiler: açılış 75,21 TL, kilometre başı 50,09 TL, minimum ücret 240 TL
Elektrikli taksiler: açılış 85,02 TL, kilometre başı 56,03 TL, minimum ücret 270 TL
Lüks taksiler: açılış 111,18 TL, kilometre başı 74,05 TL, minimum ücret 360 TL
ŞEHİR HATLARI ZAMLI ÜCRETLER
-Kadıköy–Eminönü hattı 59,28 TL
-Üsküdar–Eminönü 53,20 TL
-Üsküdar–Kadıköy 57 TL
-Karaköy–Bostancı hattı 69,91 TL
-Avcılar–Bostancı hattı 177,80 TL
-Adalar hattında tam biniş ücreti 137,48 TL
ARABALI VAPURDA OTOMOBİL
Sirkeci–Harem hattı ücretleri:
-Yaya tam bilet: 40,39 TL
-Öğrenci bileti: 24,32 TL
-Otomobil ve minivan geçiş ücreti: 240 TL
-SUV ve arazi araçları: 260 TL
-Otobüs geçiş ücreti: 630 TL
MİNİBÜS ÜCRETLERİ
Yeni tarifeye göre, minibüs ücretleri
-0–4 km: 39 TL
-15–20 km: 47 TL
-20 km üzeri: 47 TL’ye ek olarak kilometre başına 1,40 TL eklenecek
ÖĞRENCİ SERVİSLERİ
-0–1 km: aylık 4.051 TL
-23–25 km: aylık 9.488 TL
-25 km üzeri: her ilave kilometre için 79,99 TL eklenecek