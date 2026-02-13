BIST 14.180
DOLAR 43,74
EURO 51,86
ALTIN 6.972,98
HABER /  GÜNCEL

Dolandırıcılara GSM hattı temin ettikleri iddiasıyla 7 zanlı adliyede

Dolandırıcılara GSM hattı temin ettikleri iddiasıyla 7 zanlı adliyede

Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere GSM hattı temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşların banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin ettikleri iddiasıyla Çorum, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan A.A, S.T, Y.T, O.D, M.A, R.T. ve F.F.İ'nin Çorum Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

7 ZANLI ADLİYEDE

Şüpheliler, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, Çorum Adalet Sarayı'na çıkarıldığı sırada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşların banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin ettiği belirlenen 7 şüpheli, Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda dün gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği, bu hatlar aracılığıyla 48 ilde yapılan 160 dolandırıcılık olayında yaklaşık 139 milyon lira haksız kazanç elde edildiği tespit edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 93 vergi müfettişi gözaltında
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 93 vergi müfettişi gözaltında
Taksilerde yeni dönem! Zorunlu oldu, Resim Gazete'de yayımlandı
Taksilerde yeni dönem! Zorunlu oldu, Resim Gazete'de yayımlandı
Ankara-Atina arasında tespih diplomasisi! O anlar Yunanistan'da gündem oldu
Ankara-Atina arasında tespih diplomasisi! O anlar Yunanistan'da gündem oldu
Okullarda ramazan ayı düzenlemesi! 81 ile yazı gönderildi...
Okullarda ramazan ayı düzenlemesi! 81 ile yazı gönderildi...
İBB'den Ramazan zammı: İftar menüsü fiyatları da arttı
İBB'den Ramazan zammı: İftar menüsü fiyatları da arttı
Bahis oyunlarına yeni düzenleme geldi: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bahis oyunlarına yeni düzenleme geldi: Resmi Gazete'de yayımlandı
12 ilde büyük operasyon, onlarca gözaltı var! Tam 438 milyon TL...
12 ilde büyük operasyon, onlarca gözaltı var! Tam 438 milyon TL...
Remziye'nin ölüm nedeni pastadaki yumurta! 3 kişi için hapis talebi
Remziye'nin ölüm nedeni pastadaki yumurta! 3 kişi için hapis talebi
ABD, Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha yolluyor
ABD, Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha yolluyor
Yavuz Ağıralioğlu'ndan ittifak açıklaması
Yavuz Ağıralioğlu'ndan ittifak açıklaması
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir
OYAK Çimento “Renkli Yakalar” ile geleceği güzelleştiriyor
OYAK Çimento “Renkli Yakalar” ile geleceği güzelleştiriyor