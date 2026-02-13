BIST 14.171
Ruşen Çakır, Erdoğan'la tokalaşmasını böyle savundu!

Gazeteci Ruşen Çakır'ın AK Parti Grup Toplantısı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı görüntüler gündeme oturdu. Muhalif medya tarafından eleştirilerin hedefi haline gelen Çakır, konu ile ilgili açıklama yaptı. Çakır, "Ben Erdoğan'ın elini sıkarım. Ben aktivist değilim, gazeteciyim” dedi.

AK Parti Grup Toplantısı’na yaşanan tokalaşma olayı siyaset gündemine oturdu. Muhalif çizgisiyle tanınan gazeteci Ruşen Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek tokalaşınca eleştiri yağmuruna tutuldu. Tepkiler sonrası Ruşen Çakır bir video yayımlayarak konuya açıklık getirdi. Ünlü gazeteci 'Benim gözümde siyasetçilerin hepsi aynı. Ama ben Erdoğan'ın elini sıkarım" ifadelerini kullandı.

Bu durum, muhalif çizgisiyle bilinen Çakır'a yönelik eleştirilere yol açtı.
Çakır, yayınladığı video ile konuya açıklık getirdi. Çakır, siyasetçilerin hepsinin gözünde aynı olduğunu ve Erdoğan'ın elini sıkarken ondan bir şey istemediğini ifade etti.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde de birçok kez çıkışta tokalaştıklarını ve hakkında yazdığı olumsuz yazılara rağmen Erdoğan'ın hışmına uğramadığını belirtti.

"BEN ERDOĞAN’IN ELİNİ SIKARIM"

Çakır, “Benim gözümde siyasetçilerin hepsi aynıdır. Kime oy verdiğim beni bağlar. Siyasi duruşumu bilen bilir. Ama ben Erdoğan’ın elini sıkarım. Erdoğan’ın elini sıkarken ondan bir şey istemem." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN ONUN HIŞMINA UĞRAMADIM"

Cumhurbaşkanlığı döneminde de birçok kez çıkışta tokalaştıklarını belirten Çakır, “Bir kere bile Erdoğan’ın makamına girmedim. Bir kere bile Erdoğan’ın uçağına binmedim. Ama hakkında yazdım, çizdim. Memnun olmadığı çok şey yazdım ama hiçbir zaman onun hışmına uğramadım” dedi.

