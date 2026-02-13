Didem Aslan'ın canlı yayında filtresi kayınca izleyici şaşkına döndü

"Akşam en geç 21:00'de yatan sabah 06:00'da kanalda olup (şuan için) sabah 09:30'dan 15:30'a kadar canlı yayın yapan ve yayın esnasında buz dolu fıçıya giren, (yayın için) makyajı akan, ağlamaktan gözleri şişen yıllardır tanıdığınız, her gün ekranda gördüğünüz beni, yakın plan alıp "Ece Erken'e bakın" diye paylaşan minik sayfalar neden miniksiniz anladınız mı? Linç kültürüyle beslenmeye devam edin, Allah akıl fikir ve ruh güzelliği versin dışınızın çaresi var da içinizin çöplüğünün yok. "