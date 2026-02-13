BIST 14.158
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kritik FETÖ operasyonu! 93 vergi müfettişi gözaltında

İSTANBUL merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda Hazine ve Maliye Bakanlığında aktif görev yapanların da aralarında bulunduğu 93 vergi müfettişi gözaltına alındı. Bir vergi müfettişi ise aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü-büfe telefonlarından ankesörlü kart sistemini (AKS) kullanarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun bağlantı kurduklarının tespit edildiği belirtildi.

HAZİNEDE AKTİF GÖREVDEYDİLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç edilen ve aktif görev yapan vergi müfettişlerinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

-Hazine'de görevde olan veya daha önce ihraç edilen toplam 94 vergi müfettişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin 93’ü gözaltına alınırken, bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatlar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda;

-FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesörlü- Büfe telefonlarından Ankesörlü Kart Sistemi (AKS) kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun olarak bağlantı kurdukları tespit edilen, terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplamda 94 Vergi Müfettişi şahsa yönelik İstanbul merkezli olmak üzere toplam 11 ilde 13/02/2026 tarihinde saat 05:00 itibariyle gözaltına alınmaları suretiyle operasyon gerçekleştirilmiş olup, toplamda 93 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştır. 1 şahsın ise yurtdışında olduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur"

