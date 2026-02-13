ABD'den gelen veri sonrası altın fiyatları çakıldı! 13 Şubat gram altın, gümüş fiyatı son durum
2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren altın, yeni yıla hızlı başlamış geçtiğimiz günlerde ise sert düşüş yaşamıştı. Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmanın nereye kadar gideceği merak edilirken ABD'den gelen veriler altın fiyatlarını etkiledi.Gram altın, ons altın ne kadar oldu?
ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri sonrası altın piyasası altüst oldu. Açıklanan verilerin ardından spot altın ons başına yüzde 3'lük değer kaybederek 4 bin 900 dolar seviyelerine geriledi.
PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNİ BEKLİYOR
Piyasalar 13 Şubat günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisini beklerken açıklanacak oranın, altın için "Tamam" ya da "Devam" anlamını karşılayacağı değerlendiriliyor.
13 ŞUBAT ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Yatırımcılar yeni günde altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Akşam saatlerinden sert düşüşler yaşayan altın günü yükselişle açtı. Gümüşteki düşüş ise daha belirgin oldu. Gümüş fiyatı yüzde 10 gerileyerek ons başına 74 dolara kadar geriledi. Ons gümüş fiyatları bugün sabah seansında76,24 dolar seviyesinde bulunuyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.331,95
Satış: 7.342,40
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.731,12
Satış: 12.004,82