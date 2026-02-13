ABD'den gelen veri sonrası altın fiyatları çakıldı! 13 Şubat gram altın, gümüş fiyatı son durum

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNİ BEKLİYOR

Piyasalar 13 Şubat günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisini beklerken açıklanacak oranın, altın için "Tamam" ya da "Devam" anlamını karşılayacağı değerlendiriliyor.