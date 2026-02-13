Bu iki il kritik uyarı geçti! Yarın öğlene kadar devam edecek

Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın öğle saatlerine dek süreceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını...

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.