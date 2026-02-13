BIST 14.171
Epstein'den lüks el çantaları ve kürk montlar almış! Goldman Sachs'ın avukatı...

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın avukatlarından Kathy Ruemmler, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı Epstein belgelerinde adının geçmesinin ardından, görevinden ayrılacağını açıkladı.

Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama'nın eski Beyaz Saray danışmanı olarak da görev alan Ruemmler, 30 Haziran itibarıyla Goldman Sachs'daki görevini bırakma kararı aldı. Ruemmler, gazeteye yaptığı açıklamada, Epstein'i tanımış olmaktan pişmanlık duyduğunu belirtti.

Goldman Sachs Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon, yaptığı açıklamada, "O, hepimizin arkadaşı oldu ve özlenecek. Onun istifasını kabul ediyorum ve kararına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Belgelerde, Ruemmler'in 2018'de Epstein'e "Jeffrey amca" diye hitap ettiği ve 2014-2019 döneminde Epstein ile iletişim kurduklarına ilişkin yazışmalar ortaya çıkmıştı.

Epstein'den lüks el çantaları ve kürk montlar aldığı belirtilen Ruemmler'in, bunları Epstein'in 2008'de tutuklanmasından ve tacizci olarak bilinmesinden sonra gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.

