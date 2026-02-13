BIST 14.158
Hamaney'in danışmanından ABD-İran görüşmelerine dair açıklama

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, Umman’daki İran-ABD müzakerelerine ilişkin, “Müzakereler gerçekçi ve aşırı taleplerden uzak olursa olumlu yönde ilerleyebilir.” dedi.

Şemhani, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'ya, İran-ABD görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

Bölgenin güvenlik ve istikrarını olumsuz yönde etkileyebilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Şemhani, “Müzakereler gerçekçi ve aşırı taleplerden uzak olursa olumlu yönde ilerleyebilir ve tarafların çıkarlarını karşılayabilir.” ifadelerini kullandı.

Şemhani, diplomatik çabaların gerilimleri azaltmak amacıyla yürütüldüğünü belirterek bölgedeki güvenlik durumunun karmaşık bir hal aldığını ve bu nedenle koordinasyonlar için yeni mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Olası bir savaş durumuna karşı hazırlıklı olduklarını savunan Şemhani, “Her türlü maceracılığa kararlı şekilde karşılık vereceğiz. Yanlış hesapların maliyeti yüksek olur.” diye konuştu.

Şemhani, İsrail’in bölgedeki faaliyetleri hakkında ise "İsrail, ABD desteği olmazsa hiçbir adım atamaz.” görüşünü dile getirdi.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

