İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddia

Bugüne kadar çok sayıda CHP'li ve bağımsız belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Kulislerde İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti'ye dönebileceği konuşulmaya başlandı. Arı'nın Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek'le ilgili tebrik paylaşımı dikkat çekmişti.

Abone ol

Yeni Çağ'da yer alan habere göre; Nevşehir Belediye Başkanı İYİ Partili Rasim Arı'nın AK Parti'ye geri döneceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Rasim Arı, 2022 yılında istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile arasının açık olduğu söylenen Rasim Arı'nın bu sebeple yeniden AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

BU MESAJ ONA YORULDU

Rasim Arı'nın, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanması sonrası yaptığı tebrik paylaşımı AK Parti'ye dönecek şeklinde yorumlandı. Rasim Arı iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Rasim Arı, "Yıllardır 'Nevşehir’den neden bir bakan çıkmıyor?' diye konuşurduk" diyerek şu ifadeleri kullandı: