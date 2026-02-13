Uzman isim uyardı! Dört mevsim bir arada yaşanacak: Ani sıcaklık değişimine dikkat!

Türkiye, önümüzdeki günlerde dört mevsimi bir arada yaşayacak. Batı ve kuzey bölgelerde sıcaklıklar 8–10 derece artarken, İstanbul’da hafta sonu hava 18–19 dereceye kadar yükselecek. İzmir ve Antalya’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcak hava kar erimelerini hızlandırarak dere ve nehirlerde taşkın riskini artırabilir. Ege ve Akdeniz’de ise metrekareye 100 kilogramı aşan çok kuvvetli yağış bekleniyor; uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıyor.