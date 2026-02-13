Uzman isim uyardı! Dört mevsim bir arada yaşanacak: Ani sıcaklık değişimine dikkat!
Meteoroloji'den hava durumu tahmin raporu geldi. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'de hafta sonu beklenen hava durumu tahminlerinde bulundu. Yurtta dört mevsim bir arada yaşanak diyen Orhan Şen yükselen sıcaklıklara karşı uyardı.
Türkiye, önümüzdeki günlerde dört mevsimi bir arada yaşayacak. Batı ve kuzey bölgelerde sıcaklıklar 8–10 derece artarken, İstanbul’da hafta sonu hava 18–19 dereceye kadar yükselecek. İzmir ve Antalya’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcak hava kar erimelerini hızlandırarak dere ve nehirlerde taşkın riskini artırabilir. Ege ve Akdeniz’de ise metrekareye 100 kilogramı aşan çok kuvvetli yağış bekleniyor; uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıyor.
Türkiye, önümüzdeki günlerde adeta dört mevsimi bir arada yaşayacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle batı ve kuzey bölgelerde sıcaklıkların 8–10 derece birden artacağını belirtti.
Prof. Dr. Şen, “Türkiye önümüzdeki 5 günde 4 mevsimi bir arada yaşayacak. Sıcaklıklar batı ve kuzey bölgelerde 8–10 derece yükselecek. İstanbul’da hafta sonu bahar havası var. Sıcaklık 18–19 dereceye kadar çıkacak” dedi.
Yalnızca İstanbul’da değil, yurdun pek çok bölgesinde de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İzmir’de termometrelerin 22–23 dereceyi, Antalya’da ise 25 dereceyi göstermesi bekleniyor.
Kar Erimeleri Taşkın Riskini Artırabilir
Sıcak hava dalgasının özellikle yüksek kesimlerdeki kar örtüsünü hızla eritmesi bekleniyor. Bu durum dere ve nehirlerin su seviyesinde artışa yol açabilir. Prof. Dr. Orhan Şen, Anadolu’daki akarsu havzalarında su kapasitesinin yükseleceğini belirterek, “Karların erimesiyle birlikte dere ve nehirlerin su seviyesi artacak. Dolayısıyla taşkınlar olabilir” uyarısında bulundu.