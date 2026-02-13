BIST 14.171
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

ABD'nin South Carolina Eyalet Üniversitesinde (SCSU) silahlı saldırı meydana geldi. saldırı sonucu yapılan ilk incelemelerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ABD merkezli CBS News'ün üniversite açıklamasına dayandırdığı haberine göre, dün South Carolina Eyalet Üniversitesi'nde (SCSU) öğrencilerin konakladığı "Hugine Suites" konut kompleksinde silahlı saldırı yaşandı.

South Carolina Eyalet Üniversitesi (SCSU) öğrenci konut kompleksinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Kurbanların kimlikleri ve yaralının durumu hakkında bilgi verilmedi.
Üniversitede bugün derslerin yapılmayacağı açıklandı.
KURBANLARIN KİMLİKLERİ AÇIKLANMADI

South Carolina Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Kurbanların kimlikleri ile yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Yaklaşık 3 bin öğrencinin öğrenim gördüğü SCSU’da bugün ders yapılmayacağı açıklandı.

