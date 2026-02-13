ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

ABD'nin South Carolina Eyalet Üniversitesinde (SCSU) silahlı saldırı meydana geldi. saldırı sonucu yapılan ilk incelemelerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.Abone ol
ABD merkezli CBS News'ün üniversite açıklamasına dayandırdığı haberine göre, dün South Carolina Eyalet Üniversitesi'nde (SCSU) öğrencilerin konakladığı "Hugine Suites" konut kompleksinde silahlı saldırı yaşandı.
Üniversitede bugün derslerin yapılmayacağı açıklandı.
South Carolina Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Kurbanların kimlikleri ile yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Yaklaşık 3 bin öğrencinin öğrenim gördüğü SCSU’da bugün ders yapılmayacağı açıklandı.