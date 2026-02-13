Türk Telekom'un "Dijitalde Hayat Kolay" projesinde 50 bin kadına destek sağlandı

Türk Telekom'un "Dijitalde Hayat Kolay" projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan 20 girişimci kadın, şirket yöneticileri ve proje paydaşlarıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü proje, bu yıl da binlerce kadına ulaştı.

Şirketin teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla hayata geçirdiği "Türkiye'ye Değer" projelerden Dijitalde Hayat Kolay'a 2019 yılından bu yana toplamda 50 bin kadın katıldı ve 50 girişime 3 milyon liranın üzerinde iş geliştirme hibesi sağlandı.

Proje kapsamında 2025 yılında Türkiye genelinde 15 binden fazla kadın, dijital içerik geliştirme, dijital reklamcılık, dijital finansal okuryazarlık, sosyal medya fotoğrafçılığı ve dijital pazarlama gibi eğitimler aldı.

Eğitimlerin ardından tasarım odaklı düşünme atölyelerine katılanlar arasından seçilen girişimci kadınlara mentörlük desteği sunuldu. Girişimlerini büyütme potansiyeline sahip olanlara hibe desteği sağlanarak işlerini geliştirmelerine, ekonomik ve toplumsal hayata daha güçlü biçimde katılmalarına katkı verildi.

Projenin 2025 döneminde hibe almaya hak kazanan 20 girişimci kadın, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ile buluştu. Girişimcilerin yolculuklarını dinleyen Şahin, bu zamana kadarki başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Toplantıda, Şahin'in yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da yer aldı.

"Fırsat eşitliği için kapsayıcı projeler yürütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ebubekir Şahin, fırsat eşitliği için kapsayıcı ve sürdürülebilir projeler yürüttüklerini, Türkiye'ye Değer vizyonlarını ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etme misyonlarını, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle sürdürdüklerini belirtti.

Şahin, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa ederken aynı zamanda ekonomik, sosyal, bölgesel ve fiziksel sebeplerle toplumsal hayata eşit şekilde katılamayan herkes için erişilebilir teknolojiler geliştirdiklerini ve projeler ortaya koyduklarını vurguladı.

Girişimci kadınların yanında olmayı, onların dijital dünyada daha görünür olmasını, daha rekabetçi ve sürdürülebilir iş modelleri kurabilmesini desteklemeyi öncelikli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dijital geleceğine liderlik ederken Dijitalde Hayat Kolay projemizle bu geleceği kadınlarımızla oluşturmaktan, her adımda onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Türk Telekom olarak 2019 yılından bu yana yürüttüğümüz ve 15 bini 2025 yılında olmak üzere bu zamana kadar toplamda 50 bin kadına yüz yüze ve çevrim içi eğitimler verdiğimiz Dijitalde Hayat Kolay projesi kapsamında paydaşlarımız ve iş geliştirme hibesi almaya hak kazanan girişimcilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Projenin 2025 döneminde mentörlük programı için 31 farklı şehirden toplam 222 başvuru aldıklarını aktaran Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"40 girişimci mentörlük programına alınırken jüri tarafından seçilen 20 kadın girişimciye ise toplamda 2 milyon lira hibe desteğinde bulunduk. Sosyal sorumluluk projelerimizle, fırsat eşitliği sağlamaya ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 'Eşitsizliklerin Azaltılması' amacına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Tüm girişimcilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının diğer kadınlara ilham vereceğine inanıyorum."