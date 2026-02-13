Pakistan ve Türkiye arasında tarım ve hayvancılık alanında 2 mutabakat zaptı imzalandı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin küresel gıda değer zincirinde ortaklaşa önemli bir rol oynayabileceği söyledi.

Associated Press of Pakistan'ın haberine göre, Pakistan ile Türkiye arasında tarım ve hayvancılık alanında 2 yeni mutabakat zaptı imzalanırken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Toplantıya, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan, Pakistan Ekonomi Bakanı Ahad Khan Cheema, Pakistan Başbakan Danışmanı Syed Tariq Fatemi, Danışman Haroon Akhtar ve üst düzey hükümet yetkilileri katıldı.

Şerif, Pakistan'ın Türkiye ile örnek kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmek, özellikle tarım ve hayvancılık alanlarında ikili ekonomik ortaklığı geliştirmek istediğini belirtti.

Pakistan'ın, özellikle Türkiye'nin tarım ürünleri ve hayvancılık sektörlerinde başarıyla uygulanan yenilikçi teknolojileri benimseyerek, küresel gelişmelere paralel olarak tarım sektörünü modernize etmeye kararlı olduğunu vurgulayan Şerif, "Yüce Allah, Pakistan'ı tarım sektöründe bol kaynaklarla kutsamıştır. Modern teknoloji ve kapsamlı planlama yoluyla bu potansiyeli tam olarak kullanmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Şerif, modern tarım teknolojileri ve uzmanlığından yararlanmak için ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, Pakistan ve Türkiye'nin küresel gıda değer zincirinde ortaklaşa önemli bir rol oynayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Pakistan öncülüğünde "gıda arz güvenliği" hattı

Toplantıda, TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, TÜME'de verimliliği artırmak için ileri teknolojilerin kullanımı hakkında bilgi verdi ve Pakistan ile Türkiye arasında tarım ve hayvancılık sektörlerinde işbirliğinin genişletilmesine büyük ilgi duyduğunu ifade etti.

Karagöz, her iki ülkenin kardeşçe liderliğinin, Pakistan ve Türkiye iş dünyaları arasında daha yakın işbirliğini teşvik etmek için yol gösterici bir güç olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de son 10 yılda savunma sanayisindeki ivmelenmenin ciddi teknolojik altyapı biriktirdiğini belirten Karagöz, burada oluşan kabiliyetlerin tarım ve hayvancılık gibi sivil teknolojilere de olumlu etkilerini gördüklerini belirtti.

Karagöz, Avrupa'nın en büyük tarımsal hasılasına sahip Türkiye'nin iklim, küresel arz şokları, bölgede tırmanan gerilim, değişen sosyolojiyle yaşlanan tarım nüfusu ve fiyat istikrarsızlıkları gibi yeni sınamalara karşı teknoloji ve verim odaklı dönüşümü hedeflediğini vurguladı.

Daha yoğun teknoloji kullanımı ve yapay zeka uygulamaları ile gençlerin tarıma daha fazla ilgi göstereceklerini ve daha az kaynakla daha verimli üretebileceklerini söyleyen Karagöz, dışa bağımlı olmaktan ziyade, Türk mühendislerinin geliştirdiği modelleri "yapay zeka tabanlı otonom çiftlikler" de bir araya getirdiklerini ve 2026 Urfa Teknofest'e kadar 40 genci destekleyerek bunun yaygınlaşmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Karagöz, 5 senede 40 bin genç ile tarımda teknolojik dönüşümü ülke geneline yaymayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Pakistan'ın geniş su kaynakları, toprak, iklim yapısı, nüfusu ile tarımsal üretimde kritik bir ülke olduğunu belirten Karagöz, teknoloji ve verim odaklı dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Karşılıklı ortak teknoloji geliştirerek kader birliğini ticari köprüler ile pekiştirmek istediklerini vurgulayan Karagöz, Türkiye'nin Milli Teknoloji hamlesinin tarım ve hayvancılık teknolojilerindeki çıktılarını dost ve kardeş coğrafyalarda yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

Karagöz, Türkiye ve Pakistan öncülüğünde, Sudan'dan Suriye'ye, Körfez'den Mısır'a, Somali'den Türk Cumhuriyetlerine kadar yeni bir "gıda arz güvenliği" hattının bölge için önemine işaret etti.

İki ülkenin büyükelçileri Neziroğlu ve Cüneyd'den mutabakat zaptlarına ilişkin değerlendirme

Neziroğlu da TÜME heyetine teşekkür ederek, "Bugün, Pakistan'da çok verimli görüşmeler yaptık. Sayın Başbakan'ın (Şahbaz Şerif) başkanlığında, hayvancılıkla ilgili Türkiye'nin tecrübelerini burayla paylaşma konusunda bazı mutabakat zabıtları imzaladık. Her iki tarafın da bu konuda çok istekli olmasını çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Pakistan ve Türkiye'nin dostluk ilişkilerine değinen Neziroğlu, "Gerçekten de bu dostluğu, bu işbirliğini hayvancılıktan turizme, eğitimden ticarete her alanda güçlendireceğiz inşallah. Ben tekrar TÜME ekibine hem Türkiye'de yaptıkları hem de buraya ilgileri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum, bir sonraki videoda çok daha bitmiş, somut şeyleri kısa zaman içerisinde paylaşıyor olacağız hep birlikte." ifadeelerini kullandı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd de Başbakan Şerif ile TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz arasında gerçekleştirilen görüşmenin, Pakistan-Türkiye ilişkilerindeki güçlü ivmeyi yansıttığına işaret ederek, görüşmenin, tarım ve hayvancılık alanlarında işbirliğinin genişletilmesine odaklandığına değindi.

Cüneyd, Pakistan'ın, Türkiye'nin tarım teknolojileri ve modern tarım uygulamalarındaki ilerlemelerine büyük değer verdiğini belirterek, "Tarım ve hayvancılık sektörlerinde teknoloji transferi, kapasite geliştirme ve özel sektör ortaklıkları açısından önemli işbirliği potansiyeli bulunmaktadır. Pakistan, ekonomik etkileşimi derinleştirmeye ve üretkenliği artırmak ile gıda güvenliğini güçlendirmek amacıyla işletmeden işletmeye (B2B) bağlantıları kolaylaştırmaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım teknolojileri ve katma değerli üretim alanlarında daha yakın işbirliğinin, Pakistan ve Türkiye'yi küresel gıda değer zincirinin önemli aktörleri konumuna taşıyabileceğine inandığını vurgulayan Cüneyd, "Bu temasların somut sonuçlar doğuracağına ve ekonomik ortaklığımızı daha da pekiştireceğine olan güvenimiz tamdır." dedi.