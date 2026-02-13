Goldman Sachs: TCMB vites küçültebilir

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisindeki büyüme ivmesinin enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekerek, TCMB’nin faiz indirim sürecinde daha muhafazakar bir tutum sergileyeceğini öngördü. Banka, faiz indirim miktarının 900 baz puanın altında kalabileceğini belirtirken, TCMB yönetimi ise "ek kredi sıkılaştırması" sinyali verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dün gerçekleştirdiği yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunun yankıları sürüyor. Toplantı sonrası bir analiz yayımlayan Goldman Sachs, Türk ekonomisindeki büyüme gücünün enflasyon hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi için para politikasında "şahin" duruşun korunması gerektiğini vurguladı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Goldman Sachs analistlerine göre, daha önce öngörülen toplam 900 baz puanlık faiz indirim patikası, mevcut büyüme verileri ışığında fazla iyimser kalabilir. Raporda, enflasyonist baskıların devam etmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirimlerinde "frene basacağı" ve toplam indirimin bu seviyenin altında kalacağı öngörüsü paylaşıldı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, analizde dikkat çeken bir diğer nokta ise sıkılaşma yöntemine dair oldu. Goldman Sachs, ek para politikası ihtiyacının doğrudan politika faizi artışı yerine; kredi büyüme sınırlarının daraltılması ve miktarsal sıkılaşma adımlarıyla karşılanabileceğini savundu.

TCMB’DEN "ŞAHİN" REVİZYON VE MESAJLAR

Merkez Bankası yönetimi, Enflasyon Raporu sunumunda 2026 yıl sonu tahminlerini güncelleyerek piyasaya net bir mesaj verdi.

2026 yıl sonu hedef bandı yüzde 15 ile yüzde 21 aralığına revize edildi. TCMB yetkilileri, kredi büyümesinde öngörülenin üzerinde bir hareketlilik yaşanması durumunda, ek kredi sıkılaştırma önlemlerinin vakit kaybetmeksizin devreye alınabileceğini vurguladı.