BIST 14.180
DOLAR 43,74
EURO 51,86
ALTIN 6.972,98
HABER /  DÜNYA

ABD, Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha yolluyor

ABD, Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha yolluyor

New York Times (NYT) gazetesi, ABD'nin, Karayipler bölgesinde konuşlu uçak gemisi "U.S.S. Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemileri Orta Doğu'ya göndereceğini öne sürdü.

Abone ol

NYT'nin haberine göre, ABD yönetimi, İran'a yönelik olası saldırı planları kapsamında yeni adım attı.

Gazeteye konuşan dört hükümet yetkilisi, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "U.S.S. Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, uçak gemisi ve grubunun, nisan sonu ila mayıs başına kadar ana limana dönmeyeceğini söyledi.

Uçak gemisi grubu, Orta Doğu'da halihazırda bulunan bir diğer uçak gemisi "USS Abraham Lincoln" ve beraberindeki taarruz grubuna katılacak.

Son günlerde ABD medyasında, İran'a olası saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun gönderilmesi konusunda hazırlık yapıldığına dair iddialar çıkmıştı.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'ya konuşlanmıştı

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu’da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.
Muhabir:Emirhan Demir

ÖNCEKİ HABERLER
Yavuz Ağıralioğlu'ndan ittifak açıklaması
Yavuz Ağıralioğlu'ndan ittifak açıklaması
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir
OYAK Çimento “Renkli Yakalar” ile geleceği güzelleştiriyor
OYAK Çimento “Renkli Yakalar” ile geleceği güzelleştiriyor
TPAO, bp ile petrol ve doğal gaz alanında stratejik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı
TPAO, bp ile petrol ve doğal gaz alanında stratejik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı
Vincenzo Montella: Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız
Vincenzo Montella: Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız
Yediği pastadan hayatını kaybetmişti! Sebebi belli oldu
Yediği pastadan hayatını kaybetmişti! Sebebi belli oldu
Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı
Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı
Bahis soruşturması'nda 510 isim PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturması'nda 510 isim PFDK'ye sevk edildi
Antalya'da sağanak: Evler ve bahçeler su altına kaldı
Antalya'da sağanak: Evler ve bahçeler su altına kaldı
Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı 31 sayı farkla devirdi
Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı 31 sayı farkla devirdi
Akın Gürlek, 'Ali Mahir Başarır ile tokalaştınız mı?' sorusunu böyle yanıtladı
Akın Gürlek, 'Ali Mahir Başarır ile tokalaştınız mı?' sorusunu böyle yanıtladı
Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Eğer anlaşma sağlanmazsa, şok yaşayacaklar
Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Eğer anlaşma sağlanmazsa, şok yaşayacaklar