Emeklilikte ikinci maaş dönemi başladı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile kimler ne kadar biriktirebilecek?

TES Nasıl İşleyecek?

TES kapsamında çalışanların brüt maaşlarından belirlenen oranda otomatik kesinti yapılacak ve bu tutar fonlara aktarılacak. İşveren de aynı oranda katkı sunacak. Devlet ise sisteme ek teşvikler ve desteklerle katkı sağlayacak.