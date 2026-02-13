Emeklilikte ikinci maaş dönemi başladı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile kimler ne kadar biriktirebilecek?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile aktif çalışanlardan yeni bir kesinti mi söz konusu olacak? Türkiye’de emeklilik döneminde gelir seviyesini artırmayı hedefleyen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için hazırlık süreci hız kazandı. Peki, TES ile kimler ne kadar birikim yapabilecek? İşte TES hakkında merak edilen tüm detaylar...
Türkiye’de emeklilik döneminde gelir seviyesini artırmayı hedefleyen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için hazırlık süreci hız kazandı. Hükümet, mevcut emeklilerin maaşlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken, aktif çalışanların emeklilikte daha yüksek gelir elde etmesini sağlayacak yeni bir model üzerinde de yoğunlaştı. Emeklilikte ikinci gelir kapısı oluşturması planlanan sistemin 2026 yılı içinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışanların emeklilik döneminde ek gelir elde etmesini amaçlayan fon bazlı bir tasarruf modeli olarak tasarlanıyor. Sistem; çalışan, işveren ve devletin katkı sunduğu üçlü yapı üzerine kuruluyor.
Çalışanların maaşlarından yapılacak düzenli kesintiler, profesyonel fon yönetimi ile değerlendirilerek uzun vadeli birikim oluşturacak. Bu yapı, bireylerin tasarruf alışkanlığını artırmayı ve emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
TES Nasıl İşleyecek?
TES kapsamında çalışanların brüt maaşlarından belirlenen oranda otomatik kesinti yapılacak ve bu tutar fonlara aktarılacak. İşveren de aynı oranda katkı sunacak. Devlet ise sisteme ek teşvikler ve desteklerle katkı sağlayacak.