İBB'den Ramazan zammı: İftar menüsü fiyatları da arttı

İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki iftar menülerine zam yaptı. Ramazan ayında oruç tutanların tercih ettiği mekanlarda kırmızı etli ve beyaz etli iftar menüsü fiyatları belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin düğün ve davet salonlarındaki iftar menülerine yüzde 27,27'ye varan oranda zam yapılması kararlaştırıldı.

İBB SALONLARINDAKİ İFTAR MENÜSÜ FİYATLARI BELLİ OLDU

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, "2026 yılı Ücret Tarifesi" başlıklı gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki kırmızı etli iftar menüsü fiyatının 550 liradan yüzde 27,27 zamla 700 liraya, beyaz etli iftar menüsü fiyatının 400 liradan yüzde 25 zamla 500 liraya, iftariyelik tabağının da 105 liradan yüzde 10 zamla 115 liraya yükseltilmesi istendi.

Mecliste yapılan oylamada, gündem maddesi kabul edildi.

Zamlı tarife, imzalandığı andan itibaren geçerli olacak.

