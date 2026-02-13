BIST 14.154
Bakan Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Hakan Fidan, Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı Urşka Zupançiç ile Ankara’da görüştü.

