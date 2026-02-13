İspanyol devİ Osimhen'e kancayı taktı

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'in Galatasaray'ın Nijeryalı golcü oyuncusu Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak olan İspanyol devi Atletico Madrid, Galatasaray'ın Nijeryalı golcü oyuncusu Victor Osimhen'e kancayı taktı. İspanyol devinin yıldız golcüyü kadrosuna katmak için kolları sıvadığı öne sürüldü.

Ademola Lookman'ı kadrosuna katarak Fenerbahçe'ye transfer çalımı atan İspanyol devi Atletico Madrid, Sarı-Kırmızılı ekibin süper yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde bonservisiyle Galatasaray'a transfer olan golcü oyuncu, bu sezon Galatasaray forması altında görev aldığı 21 müsabakada 15 gol, 1 asiste imza attı.

Hücum hattında köklü bir değişiklik yapmak isteyen Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin golcü oyuncunun transferi konusunda oldukça başarılı olduğu öne sürüldü.