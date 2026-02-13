Nu Teknoloji'den IoT haberleşmesinde çoklu 5G altyapısı

Nu Teknoloji, tek donanım platformu üzerinden hücresel olmayan 5G Non-Cellular (DECT NR+), 5G hücresel IoT (NB-IoT) ve 5G-NTN (uydu IoT) haberleşme teknolojilerini GNSS konumlama desteğiyle birlikte sunmaya başladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IoT (nesnelerin interneti) projelerinin en büyük kırılganlığı donanımdan ziyade bağlantı bağımlılığı olarak ortaya çıkıyor. Operatör kapsamasının olmadığı bölgelerde sistemler çalışamazken, altyapı değişiklikleri ek yatırım maliyetleri ve operasyonel riskler oluşturabiliyor. Afet anlarında veya kırsal sahalarda bağlantı sürekliliği kritik hale geliyor.

Uçtan uca IoT çözümleri geliştiren Nu Teknoloji, kırılganlığı ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni nesil ürün yol haritasını paylaştı.

Şirket, tek donanım platformu üzerinden hücresel olmayan 5G Non-Cellular (DECT NR+), 5G hücresel IoT (NB-IoT) ve 5G-NTN (uydu IoT) haberleşme teknolojilerini GNSS konumlama desteğiyle birlikte sunuyor.

Nu Teknoloji'nin bu stratejik yaklaşımı, farklı coğrafi koşullar ve kullanım senaryoları için donanım değiştirmeden esnek bağlantı seçenekleri sunan, ölçeklenebilir ve çoklu haberleşme destekli yeni bir IoT platformu anlayışını temsil ediyor.

Şirket, akıllı şehirler, enerji altyapıları ve endüstriyel IoT projelerinde kullanılan DECT NR+ tabanlı mesh çözümleriyle öne çıkıyor.

Yeni yol haritasıyla birlikte şirket, aynı donanım altyapısını hücresel 5G ve uydu tabanlı IoT haberleşmesini de destekleyecek şekilde genişletiyor. Bu sayede yoğun cihaz kullanılan şehir içi projelerde mesh mimarisi, operatör kapsamasının güçlü olduğu alanlarda hücresel IoT ve altyapının bulunmadığı uzak sahalarda 5G-NTN uydu bağlantısı tek bir donanım üzerinden sağlanabiliyor.

Yapı, enerji santralleri, afet yönetimi, akıllı şehir uygulamaları, lojistik ve varlık takibi gibi kritik alanlarda yüksek operasyonel esneklik ve uzun vadeli yatırım güvenliği sunuyor.

Yeni platformla Nu Teknoloji, önceki nesil ürünlerde yer alan çift işlemcili yapıdan tek işlemcili ve sade bir mimariye geçiyor. Bu değişim, yüksek hacimli üretimlerde maliyet avantajı sağlarken sistem karmaşıklığını azaltıyor ve enerji verimliliğini artırıyor.

Daha önce donanım seviyesinde bulunan ancak aktif kullanılmayan GNSS bileşeni standart hale getirilerek konum bazlı IoT uygulamalarının önü açılıyor. Böylece platform yalnızca bağlantı değil, konum zekası da sunan entegre bir yapı haline geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nu Teknoloji İş Geliştirmeden Sorumlu Kurucu Ortağı Ayşe Nur Koroğlu Alkaya, altyapıların değişebileceğini, operatörler değişebileceğini ancak sistemlerin çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu belirtti.

Alkaya, 'Biz, tek haberleşme modeline bağlı çözümler üretmiyoruz. Ağdan bağımsız çalışan, değişen koşullara uyum sağlayan bir IoT mimarisi tasarlıyoruz. Bu yaklaşım yalnızca teknik bir geliştirme değil, uzun vadeli yatırım güvenliği sağlayan yeni bir bağlantı stratejisidir.' ifadelerini kullandı.