E-YDS sınav giriş belgesi yayınlandı

ÖSYM, e-YDS giriş belgelerinin adayların erişime açıldığını duyurdu. Sınav cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-sınav merkezlerinde toplam 46 salonda düzenlenecek. Saat 13.45 'te başlayacak sınav için adaylar saat 13.30' dan sonra sınav binalarına açılmayacak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/2) cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

ÖSYM, 5 binden fazla adayın e-YDS'ye gireceğini açıkladı. Bu cumartesi yapılacak sınavın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-sınav merkezlerinde toplam 46 salonda düzenleneceği belirtildi. Saat 13.45 'te başlayacak sınav için adayların saat 13.30' dan sonra sınav binalarına alınmayacağının altı çizilirken, adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verileceği, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adayların ise ilave sürelerini kullanabileceği belirtildi.

GİRİŞ BELGELERİ ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI 

Sınava giriş belgeleri adayların erişimine açıldığı, adayların sınav giriş belgelerini osym.gov.tr adresinden veya AİS uygulaması üzerinden alabileceği açıklanırken, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutulacağı belirtildi.

"5 BİN 266 ADAY BAŞVURDU"

Gerçekleştirilecek sınav ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2026 yılında ikincisi düzenlenecek e-YDS, İngilizce olarak yapılacak. Sınava 5 bin 266 aday başvurdu. 10 engelli aday bu sınava katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulması uygulamasından e-YDS/2'de 51 aday yararlandı. Sınavda emniyet görevlisi dahil 322 kişi görev alacak. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" ifadelerine yer verdi.

