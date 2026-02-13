Kamil Koç'tan yıl boyunca her ay 100 yolcusuna hediye bilet

Kamil Koç, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 2026 yılı boyunca her ay 100 yolcusuna hediye bilet vereceği bir kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1926 yılında yola çıkan ve mirasını global işbirliği yaptığı Flix'in vizyonuyla buluşturan firma, asırlık yolculuğunu kapsamlı bir kampanyayla kutluyor.

"100 Yıldır Yol Arkadaşınız" mottosuyla hayata geçirilen projeyle, bu yıl boyunca her ay 100 yolcuya ücretsiz seyahat imkanı sunuluyor. Firma, düzenlenecek çekilişlerle yolcularını ücretsiz biletlerle buluşturmayı hedefliyor.

Yıl boyunca her ay düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan kampanya kapsamında, bir önceki ay içerisinde mobil uygulama veya web sitesi üzerinden bilet alan tüm yolcular otomatik olarak çekiliş havuzuna dahil ediliyor.

Her ayın başında gerçekleştirilecek çekilişler, dijital kanallar üzerinden duyurulacak ve kazanan talihlilere e-posta ve SMS bildirimleriyle bilgilendirme yapılacak.

Çekilişle belirlenen her ayın 100 kazananı, 1000 lira tutarına kadar ücretsiz bilet haklarını 2026 yılı sonuna kadar, diledikleri tarihte ve firmanın Türkiye genelindeki hizmet ağında kullanabilecek.

Kazanan yolcuların biletleme işlemleri için müşteri temsilcileriyle iletişime geçerek seyahat planlarını paylaşması yeterli olacak.

"Halkımızın güveniyle büyüyen bir başarı hikayesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, 100. yıla yeniliklerle başladıklarını belirterek, "1926 yılında Cumhuriyetimizin ilk adımlarıyla başlayan yolculuğumuzda, bugün 100 yıllık köklü bir çınara dönüşmenin gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kendileri için 2026'nın sadece bir takvim yılı değil, halkın güveniyle büyüyen bir başarı hikayesinin de yeni yüzyılı olduğunu aktaran Kepek, şunları kaydetti:

"Kamil Koç olarak, '100 Yıldır Yol Arkadaşınız' diyerek başladığımız bu özel yılı, yolcularımızla kutlamak istedik. İlk günden bugüne markamıza duydukları güvenle bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, bizi ülkemizin en çok tercih edilen seyahat markası haline getiren tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür etmek amacıyla bu kampanyayı hayata geçirdik."

Kepek, her ay hediye edecekleri 100 biletle güven bağını pekiştirmeyi ve yol arkadaşlıklarını yeni hikayelerle daha da büyütmeyi hedeflediklerini aktardı.

Geçen yıl milyonlarca kişinin yol arkadaşı olabilmelerinin nedeninin, her zaman güven ve konfora öncelik veren anlayışları olduğunu belirten Kepek, "100. yılımızda hizmet anlayışımızı geliştirirken, yol arkadaşlarımızın gösterdiği bu teveccühe ücretsiz biletlerimizle teşekkür ederek, Kamil Koç'u birlikte daha güçlü bir geleceğe taşımayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.