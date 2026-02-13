AJet’ten Sevgililer Günü kampanyası: Yurt dışında ikinci bilet yarı fiyatına

AJet, Sevgililer Günü’ne özel yurt dışı kampanyasıyla ikinci bilete yüzde 50’ye varan indirim fırsatı sunuyor. 13-14 Şubat tarihlerinde satışa sunulan biletlerle, Şubat ve Mart aylarında sevdiklerinizle birlikte avantajlı fiyatlarla uçmak mümkün olacak.

Türkiye’nin erişilebilir fiyat vizyonuyla hizmet veren en genç hava yolu şirketi AJet, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında yolcularına özel yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Sevdikleriyle birlikte yurt dışını keşfetmek isteyen seyahatseverleri hedefleyen kampanya çerçevesinde, yurt dışı hatlarında alınacak ikinci biletlere %50’ye varan indirim oranları uygulanacak.

KAMPANYA TAKVİMİ VE UYGULAMA SÜRECİ

AJet tarafından yapılan açıklamaya göre, indirimli biletler 13 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00 itibarıyla satışa sunuldu. Seyahat tutkunları, bu avantajlı fiyatlardan yararlanmak için 14 Şubat 2026 saat 23.59’a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.

Satın alınan kampanya kapsamındaki biletler, 16 Şubat ile 18 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahat dönemini kapsayacak. Bu tarihler arasında yapılacak tüm yurt dışı uçuşlarında (Rusya hariç) kampanya koşulları geçerli olacak.

İKİNCİ BİLETE KADEMELİ İNDİRİM FIRSATI

Kampanyanın en dikkat çekici özelliği, aynı rezervasyon numarası (PNR) üzerinden yapılan işlemlerde ikinci yolcuya sunulan indirim oranları oldu. Belirlenen destinasyonlara göre indirim oranları şu şekilde açıklandı:

İtalya, Fransa ve İspanya hatlarında yapılacak uçuşlarda ikinci bilet için %20 indirim uygulanacak.

Bu ülkeler dışındaki tüm yurt dışı hatlarında (Rusya Federasyonu uçuşları hariç) ikinci bilet %50 indirimli olarak satışa sunulacak.

KOLTUK SEÇİMİNDE DE AVANTAJ SAĞLANIYOR

AJet, bilet fiyatındaki indirimin yanı sıra ek hizmetlerde de kolaylık sağlıyor. Kampanya dahilinde ikinci bilet için yapılacak koltuk seçimlerinde, biletin indirim oranıyla (destinasyona göre %20 veya %50) aynı oranda indirim uygulanacağı bildirildi.