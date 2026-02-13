BIST 14.145
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Balkanlar’a Ramazan Yardımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada, Bosna-Hersek ve Karadağ’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına destek sağlamak amacıyla yardım organizasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu kapsamda Karadağ İslam Birliği koordinasyonunda dağıtılmak üzere 3 bin adet gıda kolisi hazırlandı.

Bosna-Hersek’te ise Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü koordinasyonunda, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 6 bin adet gıda kolisi hazırlandı.

Ayrıca EMMAUS Uluslararası Yardımlaşma Derneği’nin aşevlerine destek amacıyla hazırlanan, her gün 500’ün üzerinde kişiye iftar yemeği sunulmasına katkı sağlayacak 3 tır temel gıda malzemesi Kapıkule Sınır Kapısı’ndan uğurlandı.

Yetkililer, Ramazan boyunca yardım faaliyetlerinin farklı bölgelerde devam edeceğini belirtti.

