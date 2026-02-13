BIST 14.145
Osmaniye Kadirli'yi sel aldı evler tarım arazileri...

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı evler ve tarım arazilerini su bastı.

Kadirli ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren sağanak bazı köylerde evlere ve tarım arazilerine zarar verdi.

Aydınlar, Hardallık, Vayvaylı köylerinde sağanak nedeniyle bazı evler ve bahçeler su altında kaldı.

İl Özel İdare ekipleri, biriken suyun tahliyesi için köylerde kanal açma çalışması başlattı.

Yaşanan sel nedeniyle bu köyleri ilçeye bağlayan yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kent merkezine bağlı Bahçe, Gökçedam, Kırmacılı, Sakarcalık ve Kırmıtlı ve civar köylerde ise sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

