Taksicilere vergi zorunluluğu geldi artık POS cihazı taksimetreye bağlanacak

Taksicilerin yıllardır asgari düzeyde ödedikleri vergilere son verildi ve gerçek usulde vergilendirme süreci başladı. KDV, gelir vergisi, gelir geçici vergisi, stopaj gibi ödemeleri taksiciler yapacak. Taksi Mali Cihazı her şeyi anlık olarak kaydedip fiş/e-belge üretecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Abone ol

Ticari taksi esnafını ilgilendiren önemli düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı ve yeni işe başlayacaklar için 30 günlük süreç başladı.

Bundan sonraki dönemde taksimetreler otomatik olarak fiş/fatura verecek ve bu da internete bağlı olarak direkt Maliye'ye bağlı olacak.

Taksimetreler "Taksi Mali Cihaz" ile entegre olarak çalışması zorunlu oldu. Bundan sonraki süreçte ticari taksilerdeki kayıt dışılık son bulacak ve tüm yolcular kartlı ödeme yapabilecek.

MEVCUT TAKSİLER İÇİN 1 EYLÜL 2026 SON GÜN

Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte taksi plakası olan ve şu an mevcutta çalışan ticari plaka sahipleri, 1 Eylül 2026 tarihine kadar Taksi Mali Cihazı satın alarak kullanmak zorunda olacak.

Taksimetre açıldığında cihazlar da çalışacak ve eş zamanlı işlem yapacak. Yolculuk bittiğinde ücret bilgisi taksimetreden cihaza aktarılıp fiş çıktısı ya da e-belge düzenlenecek.

TAKSİMETRE TEK BAŞINA ÇALIŞAMAYACAK

Taksimetre, Taksi Mali Cihazından bağımsız olarak çalışmayacak. Taksi Mali Cihazı da aynı şekilde tek başına çalışıp fiş, e-belge üretemeyecek ve manuel giriş yapılamayacak.

HARİCİ POS CİHAZI UYGULAMASI SONA ERİYOR

Bankaların taksicilere verdiği harici POS cihazı uygulaması da tarih oldu. Bundan sonra taksilerde harici bağımsız POS cihazı bulundurulmayacak. Tüm işlemler taksimetre ve Taksi Mali Cihazı aracılığıyla yapılacak.

KONUM BİLDİRİMİ DE YAPACAK

Taksi Mali Cihazı, GPS üzerinden enlem ve boylam bilgilerini içeren konum verisini alarak zaman bilgisi ile birlikte saklayacak. Ancak Taksi Mali Cihazla bağlantılı olarak kullanılacak taksimetrede yer alan GPS üzerinden söz konusu verilerin alınabilmesi halinde Taksi Mali Cihazda bu özelliğin bulunmasına gerek olmayacak. Böylece kartlı alışveriş yapan kişilerin nereden nereye gittiği de kontrol altına alınmış olacak.

YENİ SİSTEM TAKSİCİLERİ ZORLAYACAK

Taksilerin ana gideri olan akaryakıttan başka günlük giderleri bulunmuyor. Aylık bazda bakıldığında ise aracın stopajı, yapılan tamir ve bakım masrafları, varsa lastik alımı faturaları, plaka sahibi adına yasal sınırlar dahilinde günlük yeme-içme faturaları gibi kalemler gider olarak gösterilecek ve bunlar vergiden düşürülebilecek.

Ancak takside çalışan ve SGK primini dahi kendisi ödemek zorunda bırakılan şoförlerin, kazançlarından doğan KDV, gelir vergisi gibi ödemelerin nasıl hesaplanacağı henüz bilinmiyor.

Büyük kısmı yasa dışı olarak galerici/komisyoncular tarafından kiraya verilen taksilerde vergileri kimin ödeyeceği ise bilinmiyor. Düzenlemeden önce, vergi çok düşük olduğu için plaka sahipleri vergileri karşılıyordu ancak günde 10 bin lira ciro çeken ticari taksinin 2 bin lira KDV ödemesi çıkıyor. Günde bir depo yakıt harcasa 475 lira KDV'den düşebiliyor ve geri kalan kısım kar olarak yazıldığı için gelir vergisi de yüksek çıkıyor.

Plaka sahibi, şoför ve yasa dışı taksi plakası kiralamada vergi düzeninin nasıl olacağı belirsizliğini koruyor.

PAZARLIKLA SEYAHAT ETME İHTİMALİ ORTAYA ÇIKABİLİR

Kayıt dışı olarak çalışmaya devam etmek isteyen taksiciler, pazarlık usulüyle gidecekleri yerin ücretini akıllı telefon uygulamaları vasıtasıyla belirleyebilirler. Böyle bir durumda, taksimetre açmadıkları için müşterilerini vergiler hariç olarak taşıyabileceklerinden dolayı yüzde 30'a yakın daha düşük ücretle seyahat ettirebilirler. Ancak bu durum da yasa dışı olduğu için yakalanmaları ya da ihbar edilmeleri halinde büyük cezalar ortaya çıkacak. "Korsan taksicilik" tanımına da giren bu tip davranışlar nedeniyle taksiler 60 gün trafikten men edilip, araç sahibine 100 bin lira ceza ve araç sürücüsünün de ehliyeti 30 gün süreyle elinden alınabilir.

Ayrıca müşterilere de kayıt dışı ekonomiye imkan sağladıkları için Maliye tarafından idari para cezaları verilebilecek.