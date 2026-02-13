CHP'den istifa sonrası ilk hamle! Mansur Yavaş'ın posterini kaldırdı

Keçiörengücü tesislerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş posteri kaldırıldı, yerine kulüp bayrağı asıldı. Yanındaki Mesut Özarslan posteri ise yerinde duruyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesi spor alanına da yansıdı. Keçiörengücü Spor Kulübü tesislerinde Mansur Yavaş posterinin indirildiği ve yerine kulüp bayrağının asıldığı görüldü. Yan taraftaki Mesut Özarslan posteri ise yerinde duruyor.

Kulüp yönetimi ve belediyelerden konuya dair resmî açıklama yapılmadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özarslan'ın CHP'den istifasına tepki göstermişti.