81 ilin hayatta olan en ünlü isimleri ortaya çıktı! Memleketinizdeki en ünlü kişi kim?
|
81 ilin en ünlü isimleri belirlendi. Kültürden sanata, spordan siyasete, bilimden sosyal medyaya kadar farklı alanlarda öne çıkan isimler, memleketleriyle birlikte yeniden gündeme taşındı.
MEMLEKETİNİZDE EN ÜNLÜ KİŞİ KİM?
Ortaya çıkan tablo, şehirlerin yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal hafızayla da anıldığını bir kez daha gösterdi.
Peki sizin memleketinizde en ünlü kişi kim?
İŞTE 81 İLİN HAYATTA OLAN EN ÜNLÜ KİŞİLERİ!
ADANA | KIVANÇ TATLITUĞ
