BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,94
ALTIN 7.050,39
HABER /  GÜNCEL

Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfille karşıladı: Erdoğan o öğrenciye 'takma kafana' dedi

Boğaziçi Üniversitesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet eden bir öğrenci, "Belki yarın bir gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık. Burada güçlü olan biziz, bizim sesimiz çıkıyor" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeydi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılmak üzere üniversitenin Güney Kampüsü'ne geldi.

"GENÇLİK SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Burada kalabalık öğrenci grubu tarafından karşılanan Erdoğan'a bazı öğrenciler, "Gençlik seninle gurur duyuyor" sloganıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Öğrencilerden bazıları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracının üzerine karanfil bıraktı.

ÖĞRENCİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Aracından inerek bir süre öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirdi. Karşılamanın ardından Erdoğan, öğrenciler ve protokol üyeleri ile birlikte programın gerçekleştirildiği salona doğru yürüdü.

"LİNÇ KAMPANYASINA MARUZ KALACAĞIZ AMA..."

Bu sırada bir öğrenci, Erdoğan'a, "Burada yüzlerce öğrenci arkadaşımız var, her biri sizi karşılamak için burada.

Belki yarın bir gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık. Burada güçlü olan biziz, bizim sesimiz çıkıyor." dedi.

"HİÇ TAKMA KAFANA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Hiç onlara kafayı takma, bak arkanda kim var?" diyerek AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i işaret etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya, Ukrayna'da kritik 4 bölge ele geçirildi
Rusya, Ukrayna'da kritik 4 bölge ele geçirildi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurla birlikte yüzde 89'a çıktı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurla birlikte yüzde 89'a çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudani arasında kritik telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudani arasında kritik telefon görüşmesi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 11 yıldır böyle bitmiyor! Dikkat çeken istatistik
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 11 yıldır böyle bitmiyor! Dikkat çeken istatistik
Petrol için Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Petrol için Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Sosyal medya fenomeni Enes Batur serbest bırakıldı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur serbest bırakıldı
Epstein belgelerinde adı geçen DP World'ün CEO'su istifa etti
Epstein belgelerinde adı geçen DP World'ün CEO'su istifa etti
ABD duyurdu: Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerin nakli tamamlandı
ABD duyurdu: Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerin nakli tamamlandı
Okulun otoparkında başlayan tartışma korkunç bitti! Kadın öğretmen...
Okulun otoparkında başlayan tartışma korkunç bitti! Kadın öğretmen...
Cenaze yolunda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Cenaze yolunda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Antalya Havalimanı’nda korkutan olay! Uçağın tekerleği koptu...
Antalya Havalimanı’nda korkutan olay! Uçağın tekerleği koptu...