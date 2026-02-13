TBMM Komisyonu'ndan ABD ziyareti

Fuat Oktay, başkanlığını yaptığı Dışişleri Komisyonu heyetiyle resmi ziyaret kapsamında ABD'ye gitti.

TBMM Dışişleri Komisyonu ABD Kongresi'nde temaslarda bulundu. Komisyon Başkanı Fuat Oktay Kongre üyeleriyle yapılan görüşmelerin içeriği ve ABD ile ilişkilere dair NTV Washington Muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'ün sorularını yanıtladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD'de hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde görüşmeler gerçekleştirdi.

Oktay, NTV Washington Muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'e yaptığı açıklamalarla hem demokrat hem de cumhuriyetçi senatörlerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Oktay, Amerikan siyasetinin iki tarafı arasındaki ilişkilerin dış siyaseti etkilememesi gerektiğine vurgu yaptığını belirtti.

"EMEK SARFETMEMİZ GEREKİYOR"

ABD-Türkiye ilişkilerinin daha iyiye gittiğini ifade eden Oktay, iki yıl önceki ziyaretiyle bugünü karşılaştırdı.

İki yıl önce özellikle Gazze ve Ukrayna Rusya savaşı konusunda anlaşmazlıkları olan Türkiye ve ABD'nin bugün farklı bir noktada olduğunu dile getiren Oktay, "Şu anki oluşan pozisyonu geleceğe taşımakla alakalı çok daha ileriye yönelik emek sarfetmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bugün yapılan hiçbir temasta "Su olmazsa olmaz" denilen bir konu olmadığına vurgu yapan Oktay, "İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece sağlıklı gittiği ve daha da ileri taşınması gerektiği konuşuldu." dedi.

Oktay, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch'i ziyaret edip çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görüşmede, KAAN uçağının motor lisansının ABD kongresinde bekletilmesi ile ilgili konuşan Oktay, "Ümit ediyoruz ki daha pozitif bir yaklaşımla bu konu yakın zamanda çözülür." ifadelerini kullandı.

Oktay, görüşmede ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S400 hava savunma sistemleri satın alınması nedeniyle uyguladığı Caatsa yaptırımları konusunda da olumlu bir yaklaşım sergilendiğini açıkladı.