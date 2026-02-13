BIST 14.145
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'nde açıkladı: İki önemli müjdeyi paylaşmak istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İki önemli müjdeyi paylaşmak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi kütüphanemizi yeniden inşa ediyoruz. 2 milyar lira yatırım değeri olan kütüphanemiz hayırlı olsun. Önümüzdeki sene ise 3 milyar liralık yatırımla Boğaziçi Üniversitesi'ne modern bir laboratuvar binası kazandıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Üniversitelerimizin araştırmaya, özgün ve nitelikli bilgi üretmeye, Türkiye'nin ufkunu açan projeler geliştirmeye odaklanmasının şart olduğuna inanıyorum

Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde derebeylik kuranlar, imtiyazlarını kaybetmek istemiyor

Üniversite ve hocalarımızın bir yandan evrensel nitelikte işler yaparken, diğer yandan yerlileşme hamlelerini devam ettirmelerini önemsiyoruz

Üniversitelerimizin bilhassa uluslararası başarı listelerinde daha yüksek sıralara tırmanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik

Üniversite sayımızı 76'dan 208'e, akademik personel mevcudunu 70 binden 187 bine ulaştırdık

23 yıl önce eğitime ayrılan bütçe yalnız 7,5 milyar liraydı, 2026'da bu rakam yükseköğretim dahil 3 trilyon lirayı buldu

2002'de 190 olan yurt sayımızı bugün 880'e çıkardık. Yatak kapasitemizi 182 binden aldık, 1 milyona getirdik

İki önemli müjdeyi paylaşmak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi kütüphanemizi yeniden inşa ediyoruz. 2 milyar lira yatırım değeri olan kütüphanemiz hayırlı olsun. Önümüzdeki sene ise 3 milyar liralık yatırımla Boğaziçi Üniversitesi'ne modern bir laboratuvar binası kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimiz için üretmeye devam edeceğiz.

