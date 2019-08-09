HABER /  MEMUR
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Memur zammı 2020 için hükümetin teklifi ortaya çıktı seyyanen zam çok az

Memur zammı 2020 için hükümetin teklifi ortaya çıktı seyyanen zam çok az

2020 için zam pazarlığında olan memur ve memur emeklilerine hükümet kanadından bekledikleri teklif bugün geldi. Hükümet ilk yıl yüzde 7+4, ikinci yıl yüzde 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş heyetini makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Arslan, kabulün ardından Bakanlık girişinde basın mensuplarına görüşmeye dair açıklama yaptı. Hak-İş olarak 5 Temmuz'da, 2019-2020 yıllarını kapsayan taleplerini hükümete sunduklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

-"Hak-İş'e bağlı sendikaların yaklaşık 70 bine yakın üyesinin toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, bizim yaptığımız taleplere karşı Sayın Bakan tekliflerini sunmak için bizi davet etti. Sayın Bakan'ın gelinen en son noktada bize sunduğu teklif; İyileştime yapıldıktan sonra ilk yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 4. İkinci yılın ilk ve ikinci 6 ayı içinse yüzde 3+3 ve enflasyon farkı."

Teklif edilen iyileştirmenin ne kadar olduğunu sorulması üzerine Mahmut Arslan, bunun 80 lira civarında olduğunu dile getirdi.

Teklifi kabul etmeyeceğiz

Kendileri için yapılan tekliflerin kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Mahmut Arslan, şöyle konuştu:

"Ortada taleplerle teklifler arasında bir uzlaşma, bir uyum söz konusu değil. Sayın Bakan müzakerelerinin devam edeceğini, bizimle de görüşmeleri sürdüreceğini, yeni bir durum olursa bunu da değerlendireceğimizi ifade etti. Sayın Bakan'ın bu çabalarını sonuçlandırmasını umut ediyoruz. Önümüzdeki günlerde toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını arzu ediyoruz. Bu konuda katkı ve destek vermeye devam edeceğiz." 

Bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerindeki bir orana sözleşme imzalamak istediklerini belirten Mahmut Arslan, bu noktaya ulaşılması halinde kendileri için sözleşmenin imzalanma aşamasına geleceğini kaydetti.

Grevi kimse istemiyor
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, sıkıntıların, sorunların ve grevlerin yaşanmasını kimsenin istemediğini dile getirerek, herkesin bir an evvel toplu iş sözleşmesinin masada sonuçlanmasından yana olduğunu ifade etti.

Taşerona kadro isteği
Görüşmede, taşerondan kadroya geçen işçilerin toplu iş sözleşmeye dahil edilmesini istediklerini de aktaran Arslan, bu işçilere uygulanan yüzde 4+4'lük zammın günlenmesini talep ettiklerini vurguladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hükümet memura 2020 için zam teklifini açıkladı işte Memur zammı için oran
Foto Galeri Hükümet memura 2020 için zam teklifini açıkladı işte Memur zammı için oran Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Yavuz 46 yaşında vefat etti! HÜDA-Par'ın genel başkan yardımcısıydı
Mehmet Yavuz 46 yaşında vefat etti! HÜDA-Par'ın genel başkan yardımcısıydı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan cari denge açıklaması!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan cari denge açıklaması!
Bayram öncesi dolarda son durum! 5.47'den başlamıştı işte son durum
Bayram öncesi dolarda son durum! 5.47'den başlamıştı işte son durum
MASAK Başkanı Dereli görevinden alındı Osman Dereli kimdir
MASAK Başkanı Dereli görevinden alındı Osman Dereli kimdir
Bakan Kurum'dan Kaz Dağları açıklaması! Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir
Bakan Kurum'dan Kaz Dağları açıklaması! Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir
Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek FETÖ iddiası
Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek FETÖ iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Peru'da taç kullanmak için saha kenarına giden küçük futbolcu drenaj çukuruna düştü
Peru'da taç kullanmak için saha kenarına giden küçük futbolcu drenaj çukuruna düştü
Ferrero: Türkiye 2 milyon ton fındık üretebilecek kapasitede
Ferrero: Türkiye 2 milyon ton fındık üretebilecek kapasitede
Şengül Hablemitoğlu'ndan Burhan Kuzu'nun paylaşımına sert tepki
Şengül Hablemitoğlu'ndan Burhan Kuzu'nun paylaşımına sert tepki
İBB'den Kurban kesim alanlarına ücretsiz otobüs
İBB'den Kurban kesim alanlarına ücretsiz otobüs
12-18 Ağustos 2019 Haftası Burç Yorumları Hande Kazanova perşembe Dolunay'a dikkat!
12-18 Ağustos 2019 Haftası Burç Yorumları Hande Kazanova perşembe Dolunay'a dikkat!
2019-2020 eğitim yılı kayıtları ne zaman başlıyor
2019-2020 eğitim yılı kayıtları ne zaman başlıyor
Yorumlar