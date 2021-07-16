Melih Bulu neden görevden alındı? İşte kulislerde konuşulan iddia ve gerçekler

BOĞAZİÇİ Üniversitesi rektörlüğünden gece yarısı kararnamesi ile alınan Prof. DR. Melih Bulu'yla ilgili flaş iddia. Bulu, YÖK'ün rahatsızlığı nedeniyle mi görevden alındı? Yoksa 6 ayda Boğaziçililerin eylemlerini bitiremedeği için mi?

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Gece yarısı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden alınmasına kendisi bile inanmayıp 'yalanlama' paylaşımı yapan Prf. Dr. Melih Bulu ile ilgili kulisler hareketli. Ahmet Hakan, elindeki kulis bilgisi ve tahminini yazdı. İşte o yazıdan satır başları...

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, sürpriz bir şekilde görevden alındı. Herkes bunun nedenini merak ediyor. Benim elimde iki temel neden var:

Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.

İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.

YÖK Melih Bulu'dan rahatsız!

Aldığım kulis bilgisi şöyle: YÖK, Melih Bulu’dan rahatsızmış. Ve bu rahatsızlık, haftalardır ifade ediliyormuş. Görevden almada işte bu rahatsızlığın payı büyükmüş.

Kişisel tahminim ise şudur: Altı ay gibi uzun bir süre içinde Melih Bulu... Üniversiteyi toparlayamadı, ortaya çıkan hoşnutsuzluğu gideremedi, akademisyenlerin hiç değilse bir bölümünü olsun ikna etmeyi başaramadı, tepkileri dindiremedi, süreci iyi idare edemedi.

Ve sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Bulu’yu görevden alıverdi. Üstelik Melih Bulu’nun haberi olmadan yaptı bunu.

Heden 15 Temmuz'da görevden alındı?

Bulu’nun görevden alınmasının 15 Temmuz’a denk gelmesine gelince... “Tatsız bir tesadüf” dışında bir gerekçe bulamıyorum.