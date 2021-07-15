Süleyman Soylu'dan FETÖ'cülere gözdağı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı yerleşkesindeki programda konuştu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin içinde bu milletin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacaklarını söyledi. Bugüne kadar 135 bin 916 FETÖ operasyonu yapıldığını anlatan Soylu, operasyonlarda 312 bin 121 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

15 Temmuz hain darbe girişimde savaş uçakları tarafından vurulan ve 2'si sivil 51 şehidin verildiği Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı yerleşkesinde anma etkinliği düzenlendi. Burada şehitler için hazırlanan platformlara kırmızı karanfil bırakıldıktan sonra, şeref defterleri imzalandı.

İçişleri Bakanı Soylu, video konferans yöntemi ile bağlanarak yaptığı konuşmada, "Her yıl buradan dünyaya, ‘ey dünya biz ayaktayız, biz yıkılmadık ve biz yıkılmayız' diye haykıralı tam 5 yıl oldu. Şunu da herkesin bilmesini isterim 5 yıl önceki ihaneti yapanların hayali asla bugünkü Türkiye değildi. Onların hayali uyuşturucu tacirlerinin yolgeçen hanı yaptığı, terör örgütlerinin eylemleri ile bu ülkenin yöneticilerini sindirdiği, güney sınırının altına bakamayan, doğu sınırının doğu sınırının doğusuna bakamayan, Ege’de Akdeniz’de bir yüzme mesafesinin uzağına gidemeyen, gençlerini milli ve manevi değerlerinden koparıp atacakları, ahlakına sahip çıkamayan, lideri olmayan, lideri olsa bile, hayalleri oydu ki, o lider Recep Tayyip Erdoğan olmayan bir Türkiye’ydi. Türkiye bütün bu karanlık ve boş hayalleri yıkmıştır. Sadece 15 Temmuz gecesinde değil, 15 Temmuz gecesinden sonraki 5 yılın her gününde yıkmıştır” ifadelerini kullandı.

"135 bin 916 operasyon yapıldı"

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçtiğini ve Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“15 Temmuz’dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak 135 bin 916 FETÖ operasyonu, 312 bin 121 tane gözaltı yaptık. Yemin olsun ki bu devletin içinde bu ülkenin içinde bir tane bile FETÖ’cü çer çöp bırakmayacağız, ne pahasına olursa olsun bunları son nefesimize kadar takip edeceğiz, şurada şehit verdiğimiz bu pırıl pırıl çocukların hesabını bunlardan tek tek soruyoruz, Allah’a yemin olsun ki sormaya devam edeceğiz.

"15 Temmuz'dan sonra kötüye giden bir tane güvenlik rakamı yok"

Bu ülkenin 15 Temmuz’dan sonra kötüye giden bir tane güvenlik rakamı yoktur. Madde bağlantılı ölümler 941’di, bugün 314’e geriledi. Terör örgütünün yıllık katılımı 5 bin 558’di, geçen yıl 53’e kadar geriledi. Bin 500 kişiyle sadece bir yerde piknik yaparlardı, bugün sınırlarımızın içinde toplam 240 kişiden eksiği var fazlası yok. Hangi güvenlik rakamını alırsanız alın, hiçbiri geri gitmemiştir."