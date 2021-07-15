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HABER /  DÜNYA

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı

ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.

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15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimi, tüm Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de anılıyor. FETÖ yapılanmasının merkezi konumundaki ABD'de, FETÖ'ye karşı net bir mesaj verildi.

Fetö'ye ve dünyaya net mesaj

Times Meydanı'ndaki led ekranlarda, "Demokrasi Zaferi" ve "Türkiye Geçilmez" mesajlarına yer verildi.

Ayrıca, ekranlarda 251 15 Temmuz şehidinin fotoğrafları "Kahramanlarımız" yazısıyla yer aldı. 20 saniye süren görüntüler, Times Meydanı'nda 9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor.

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