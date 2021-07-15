Tunahan Ak kimdir kaç yaşında Masterchef Tunahan mesleği nedir?

MasterChef Türkiye'de yarışan genç yarışmacı Tunahan Ak, şeflere verdiği cevaplarla eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor. MasterChef Tunahan Ak, ikinci etapta, Mehmet şefin özel tabağı olan kabaklı ciğerli bir çorba yaptı. MasterChef Tunahan Ak kimdir? Tunahan Ak ikinci etabı geçti mi? İşte merak edilenler...

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MasterChef 2021'in yeni sezonu ekranlardaki yerini aldı. Jüriliği ve sunuculuğu üstlenen Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu son bölümde eğlenceli anlar yaşattı.

Masterchef Tunahan ikinci turu geçti mi: MasterChef Tunahan üçüncü etaba geçmeyi başardı.

Tunahan Ak Kimdir: Tuhan Ak, 19 yaşında ve aşçıdır. Yarışmada iddialı mısın sorusuna ise "Bunu zaman gösterecek" şeklinde yanıt verdi. Genç yarışmacı muzip cevapları ile şeflerden tam not aldı.