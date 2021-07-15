BIST 1.367
DOLAR 8,56
EURO 10,13
ALTIN 502,15
HABER /  GÜNCEL

Tunahan Ak kimdir kaç yaşında Masterchef Tunahan mesleği nedir?

Tunahan Ak kimdir kaç yaşında Masterchef Tunahan mesleği nedir?

MasterChef Türkiye'de yarışan genç yarışmacı Tunahan Ak, şeflere verdiği cevaplarla eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor. MasterChef Tunahan Ak, ikinci etapta, Mehmet şefin özel tabağı olan kabaklı ciğerli bir çorba yaptı. MasterChef Tunahan Ak kimdir? Tunahan Ak ikinci etabı geçti mi? İşte merak edilenler...

Abone ol

MasterChef 2021'in yeni sezonu ekranlardaki yerini aldı. Jüriliği ve sunuculuğu üstlenen Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu son bölümde eğlenceli anlar yaşattı.

Masterchef Tunahan ikinci turu geçti mi: MasterChef Tunahan üçüncü etaba geçmeyi başardı.

Tunahan Ak Kimdir: Tuhan Ak, 19 yaşında ve aşçıdır. Yarışmada iddialı mısın sorusuna ise "Bunu zaman gösterecek" şeklinde yanıt verdi. Genç yarışmacı muzip cevapları ile şeflerden tam not aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan hem mültecileri geri itmiş hem de delilleri sildirmiş!
Yunanistan hem mültecileri geri itmiş hem de delilleri sildirmiş!
Moderna 'Aşı piyasasını alt üst edeceğiz' deyip kanser aşılarını duyurdu
Moderna 'Aşı piyasasını alt üst edeceğiz' deyip kanser aşılarını duyurdu
Felçli hastanın aklından geçenler bilgisayarla cümlelere döküldü
Felçli hastanın aklından geçenler bilgisayarla cümlelere döküldü
Temel Karamollaoğlu'nun 15 Temmuz mesajı olay oldu iktidar masala çevirdi
Temel Karamollaoğlu'nun 15 Temmuz mesajı olay oldu iktidar masala çevirdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 15 Temmuz şehitlerini andı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 15 Temmuz şehitlerini andı
Japonya hızlı internette yeni dünya rekorunu kırdı! Türkiye'de ise durum fena
Japonya hızlı internette yeni dünya rekorunu kırdı! Türkiye'de ise durum fena
Tatile gelen gurbetçi genç Manavgat'ta trafik kazasında can verdi
Tatile gelen gurbetçi genç Manavgat'ta trafik kazasında can verdi
Mardin'de 3 araç birbirine girdi! Yaralılar var
Mardin'de 3 araç birbirine girdi! Yaralılar var
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Gara ve Metina'da PKK'lı teröristler öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Gara ve Metina'da PKK'lı teröristler öldürüldü
Parti Sözcüsü Gaye Usluer açıkladı! Memleket Partisi'nin ilk kurultayı 18 Eylül'de yapılacak
Parti Sözcüsü Gaye Usluer açıkladı! Memleket Partisi'nin ilk kurultayı 18 Eylül'de yapılacak