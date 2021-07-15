Moderna 'Aşı piyasasını alt üst edeceğiz' deyip kanser aşılarını duyurdu

Moderna, "Aşı piyasasını alt üst edeceğiz"diyerek mRNA teknolojisiyle grip, Zika, HIV ve kanser için de kullanılacağını açıkladı.

Abone ol

Kovid-19'a karşı mRNA teknolojisi ile aşı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Moderna, aynı teknolojiyi grip, Zika, HIV ve kanser için de kullanılacağını açıkladı.

Geçen yıla kadar ilaçlarının ve aşılarının hiçbiri büyük ölçekli bir denemeleri tamamlayamayan ABD’li ilaç firması Moderna, bu yıl mRNA teknolojisi ile başarıya ulaştı. Şirketin piyasa değeri 14 Temmuz'da ilk kez 100 milyar dolar oldu.

Ancak Moderna CEO'su Stéphane Bancel, Kovid-19 aşısının 'sadece bir başlangıç' olduğunu söyledi.

​Bancel, mRNA teknolojisinin, kalp hastalığından kansere ve nadir görülen genetik hastalıklara tedavi sunabilen dev bir endüstriye dönüşeceğini belirtti.

Şirket, başarı elde ettiği mRNA teknolojisini grip, Zika, HIV ve kanser tedavisi için de kullanacağını ve insan denemelerine geçtiğini duyurdu.

Moderna'nın insan denemeleri sürecinde olan veya denemelerine başlanmak üzere olan toplam 10 virüs için aşısı bulunuyor. Bunlar arasında, üç tür Kovid-19 aşısı, Temmuz ayında ilk insan çalışmasına başlayan mevsimsel grip aşısı ve bu yıl çalışmalara başlaması planlanan HIV aşısı yer alıyor.

Başarılı olması halinde mRNA teknolojisinin dev bir endüstriye dönüşeceğini belirten Bancel ayrıca, kalp ve ender görülen genetik hastalıkların da bu sayede tedavi edilebileceğini söyledi. Bloomberg'in aktardığına göre Moderna bu üç kategoride de testler yürütüyor.

'Aşı pazarını altüst edeceğiz'

Son 40 yılda, 50'den fazla yeni insan virüsü keşfedildi ancak sadece üçünün onaylı aşıları var. Bu durumu bir 'fırsat' olarak gördüğünü belirten Bancel, sektörde öncü olacaklarını belirterek "Aşı pazarını altüst edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uzun vadede, Kovid, grip ve çok sayıda solunum rahatsızlığına karşı aşı üretmeyi planladıklarını belirten Bancel, "Amacımız, her Ağustos veya Eylül ayında vurulacak tek dozluk mRNA aşıları" dedi.

BioNTech, kanser aşısı için 2023'e işaret etmişti

BioNTech kurucuları Uğur Şahin ile Özlem Türeci, aşı araştırmalarına yatırımın artmasının kanser aşısı çalışmalarını da hızlandıracağını belirterek 2023'e işaret etmişti. Pandemiden önce 20 kanser aşısı adayı olduğunu, ama hep finansman sorunlarından ötürü bu çalışmaların hiçbir zaman maksimum hızla yürütülemediğini aktaran Uğur Şahin, "Artık durum değişti. Kovid-19 aşısından elde edilen gelir artık kanser tedavisi ürünlerine yeniden yatırım haline getirilip eşzamanlı olarak çoklu projeler yürütülebilir. Uzun zamandır yürütülen projelerin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak kanser aşısı adaylarından birkaçı 2023'ten itibaren kullanım onayı için dosyalarını sunmaya hazır olabilir" demişti.