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MEB'den okulların tabelalarına standart! Yabancı isim yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MEB'den okulların tabelalarına standart! Yabancı isim yasaklandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların tabelalarına standart getirildi. Okul tabelaları Türkçe yazılma şartı getirildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğine Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrası, "Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tabelaları, Bakanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan kılavuzda gösterilen örneklere uygun renk ve yazı tipinde olmak kaydıyla Türkçe yazılır." şeklinde değiştirildi.

Bu değişiklikle, renk ve yazı tipleri kılavuzla belirlenecek. Böylece standardın dışında kurum tabelası kullanımının önüne geçilecek.

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