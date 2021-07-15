Görenler gözlerine inanamadı! Bükreş'te ABD helikopteri caddeye acil iniş yaptı

Romanya'da eğitim uçuşu yapan Kara Şahin ismiyle bilinen Black Hawk ABD helikopteri Bükreş'te bir caddeye acil iniş yaptı.

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Romanya'da eğitime katılan bir Amerikan Black Hawk helikopteri, teknik sorunlar nedeniyle başkent Bükreş'teki Charles de Gaulle Meydanı'na acil iniş yaptı.

Romanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Romanya Havacılık Günü için eğitime katılan Black Hawk helikopterinin caddeye acil inişi sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı fakat elektrik direklerinin yıkıldığı ve park halindeki bazı araçların zarar gördüğü belirtildi.