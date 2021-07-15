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Denizli'de feci kaza! Araç yan yatıp metrelerce sürüklendi: Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de feci kaza! Araç yan yatıp metrelerce sürüklendi: Yaralılar var

DENİZLİ'de 4 kişilik ailenin bulunduğu araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yol kenarında adeta can pazarı yaşanırken, araçta sıkışan anneyi itfaiye ekipleri kurtardı.

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Olay, Kale ilçesi Denizli Muğla yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Harun Uzunyol idaresindeki 06 ABL 672 plakalı aracıyla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yan yatarak metrelerce sürüklendi. Diğer sürücülerin kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçtan çıkarılan baba ve 2 çocuğuna sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Anne Serpil Uzunyol’un devrilen araçta sıkıştığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan anne Uzunyol’u kurtarma çalışmalarına diğer vatandaşlar da katıldı. Bu sırada yol kenarında bekleyen baba ve iki çocuğuna diğer sürücülerin serum tutarak gerek sakinleştirmek için yardımcı olması dikkatlerden kaçmadı.


Soruşturma başlatıldı
Kısa sürede sıkıştığı araçtan kurtarılan Serpil Uzunyol, sürücü Harun Uzunyol ile çocukları Mehmet ve Elif Uzunyol sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Ankara’dan Muğla’ya tatile gittikleri öğrenilen aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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