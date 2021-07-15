CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur." ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hain terör örgütünün demokrasiye ve millete kastetmesinin üzerinden 5 yıl geçtiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız." değerlendirmesini yaptı.