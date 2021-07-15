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Türkiye'den Ukrayna'ya Bayraktar TB2 teslimatı! Ülke bakanlığı böyle duyurdu

Türkiye'den Ukrayna'ya Bayraktar TB2 teslimatı! Ülke bakanlığı böyle duyurdu

UKRAYNA Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri için ilk Bayraktar TB2 insansız hava aracını Türkiye'den teslim aldıklarını duyurdu.

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Türk İHA ve SİHA'larına dünyanın ilgisi devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Deniz Kuvvetleri için Türkiye'den ilk Bayraktar TB2'nin teslim alındığı bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı duyurdu
Bakanlığın açıklamasında, "İlk Bayraktar TB2 insansız hava aracı kompleksi Deniz Kuvvetleri için Ukrayna'ya sevk edildi. Konuşlanma noktasında son kabul testlerini gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada böylelikle Karadeniz ve Azov Denizi kıyıları ve semalarının etkili bir şekilde gözleneceğini, yüksek hassasiyetli silah donanımına sahip düşman hedeflerinin vurulması imkanına sahip olacakları belirtildi.

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