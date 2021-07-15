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Kahramanmaraş'ta düğün yolunda korkunç kaza! Yürek yakan görüntü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta düğün yolunda korkunç kaza! Yürek yakan görüntü

KAHRAMANMARAŞ'ta düğüne giden 4 kişiyi taşıyan otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi Güllük Mezrası’nda meydana geldi. Kocakaya ailesi yakınlarının düğününe gitmek için 23 EH 542 plakalı otomobil ile yola çıktı. Kandil Mahallesi Güllük Mezrasına gelindiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil uçuruma uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Uçurumdaki otomobile güçlükle ulaşan 112 acil servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Ali (62) ve Havva Kocakaya’nın (66) olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Otomobilde bulunan İbrahim Ünsal ve Mustafa Kocaya'nın (64) ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri, jandarma ve vatandaşlar tarafından uzun uğraşlar sonucunda yola çıkarıldı. 


Soruşturma başlatıldı
Dik yamaçtan yol kenarına taşınan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Ali ve Havva Kocakaya’nın Göksun ilçesi Karadut Mahallesi nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi. Cenazeler ise, savcılık incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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