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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş teröristler, Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar." ifadesini kullandı.

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Çelik, Twitter hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milletimizin topyekun milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranla... Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş teröristler, Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar."

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