Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Güneysu'daki sel felaketi için bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda memleketi olan Güneysu'daki sel felaketi için bölgede bulunan Bakan Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili son durum hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Rize Valisi Kemal Çeber'den telefonda bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, Rize halkına geçmiş olsun temennilerini iletti. Bölgenin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Rize’de sel ve heyelanın yaşandığı bölgede bulunuyor.